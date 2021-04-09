Ekonomi Balıkçılar sezonu erken kapattı

Balıkçılar sezonu erken kapattı

Ekonomi

Balıkçılar sezonu erken kapattı

Denizlerde av yasağının başlamasına sayılı günler kala Sinop'ta balıkçılar teknelerini limana demirleyerek paydos etti.

09 Nisan 2021, Cuma 09:43 Son Güncelleme:
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Denizlerde 1 Eylül’de sona eren av yasağının ardından 'vira bismillah' diyerek, denize açılan balıkçılar, 15 Nisan’da yeniden başlayacak yasak öncesi son kez ağlarını sulara bırakıyor. Sinoplu balıkçılar ise yeterli balık avlayamadıkları gerekçesiyle sezonu erken kapattı. Balıkçılar, teknelerini limana demirleyerek, erken paydos etti.

Balıkçı Hüseyin Baş, "Yılbaşından sonra hamsi avı yasaklandı. Bu sebeple 3 aydır hamsiye çıkamadık. Biz burada iri hamsileri tutamadık ama Gürcistan’a giden tekneler, 5-6 santimetrelik hamsileri tuttu. Aynı denizin balığı, orada 5-6 santimetre, burada ise 9 santimetre. Bu yüzden sezon, bizim açımızdan iyi geçemedi. Biz de sezonu erken kapattık" dedi.

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)

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