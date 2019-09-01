Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi tezgahlar şenlendi

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar tezgahlarda yerini aldı.

Balıkçıların tuttukları balıklar hallerden sonra pazarlardaki tezgahları doldurdu. Tezgahlarda en çok hamsi tercih ediliyor.

Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistiren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonu açtıklarını söyledi.

Siftah ettikleri bugün tezgahlarda hareketliliğin olduğunu belirten Bistiren, "Vatandaşlarımız balığı özlemişler. Hamsimiz istavritimiz var. Hamsinin kilosu 30, istavritin 20 lira. Çipura ve barbunumuzun fiyatı da kilosu 25, 30 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

Bistiren, sezonun bol ve bereketli geçeceğini ifade ederek "Bolluk olunca ucuz olur, güzel olur herkes gönlüne göre yer. Beş on gün sonra sezon belli olur, daha da iyi olur fiyatlar. Şu an en çok hamsi ve istavrit satılıyor" dedi.

"Vatandaşımız en çok hamsiyi tercih ediyor, özlem var"

Balıkçı Hamza Köksoy da fiyatların ilerleyen günlerde düşeceğini belirtti.

Bu yıl bolluk beklediklerini dile getiren Köksoy, "Şu an tezgahın yıldızı hamsi. Vatandaşımız en çok hamsiyi tercih ediyor, özlem var." diye konuştu.

Balık pazarında alışveriş yapan Selahattin Çetenek ise haftanın 3 günü balık tüketen bir aile olduklarını ifade etti.

Balığı fiyatı uygun olması nedeniyle tercih ettiğini belirten Çetenek, "Şu anda bütçemize baktığımızda tavuk fiyatından daha düşük balık. Vitamin olarak da balık diğerlerine göre yararlı." değerlendirmesini yaptı.

Balıkçılar limanlara kasalar dolusu balıkla döndü

Av yasağının kalkmasıyla tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla döndü.

Samsun Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Dündar Kırbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun açılmasından dolayı yaşadıkları mutluluğunu dile getirdi.

Bu yıl hamsiyle mezgitin bol olmasını beklediklerini aktaran Kırbaş, "Vatandaşımıza müjde vermek istiyorum. Bu yıl hamsi çok bol olacak. Herkes hamsiye doyacak bu sene." dedi.

Balıkçı Onurcan Köse ise Karadeniz'de balıkçıların "Vira Bismillah" diyerek denizlere açılmasının ardından tezgahlarının şenlendiğini vurguladı.

Kent sakinlerinden Adnan Kavas ise Karadenizli olarak balığın vazgeçilmezi olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Sezonun açılmasını dört gözle bekledik. Bir Karadenizli olarak, balık bizim her şeyimiz. Balığı çok seviyoruz. Mezgit aldım. Palamutu henüz tadamadık. Onu da bekliyoruz. Sezon kapandığından bu yana deniz balığı yemek için kültür balığı yemedim. Özlemişiz."

"Palamut" beklentiyi karşılamadı

Trabzon'da, denizlerde av yasağının sona ermesiyle tezgahlarında az miktarda balık çeşidi yer alan balıkçılar, palamutta umduğunu bulamadı.

Kentte 4 aylık aranın ardından "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, sabahın ilk ışıklarıyla, teknelerindeki balıklarla limana döndü.

Moloz mevkisinde tezgah balıkçılığı yapan esnaf da balık satışına başladı.

Tezgahlarda az sayıda mezgit, çinekop, barbun ve istavrit yer aldı.

"Ümitliyiz, Allah rızkımızı verecek"

Balıkçılar ve Manavcılar Derneği Başkanı Cemal Kaya Şamlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizden bugün itibarıyla düşünüldüğü gibi fazla balık çıkmadığını söyledi.

Şamlıoğlu, denizden çıkan barbun, istavrit ve mezgitin de küçük olduğunu aktararak, "Palamutlar 200 gram ağırlığındaydı ve çok azdı. Denizin suyu çok sıcak. O nedenle uzmanlar, balıkların açıkta ya da dipte olabileceğini söylüyorlar. Güzel bir yağmur yağmasını bekliyoruz çünkü yağmur yağarsa balık toplanır. Ümitliyiz, Allah rızkımızı verecek." diye konuştu.

AA