Türkiye Balıkçılara fırtına engeli

Balıkçılara fırtına engeli

Türkiye

Balıkçılara fırtına engeli

Sinop’ta balıkçılar olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.

22 Kasım 2020, Pazar 23:19 Son Güncelleme:
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Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kötü hava koşulları, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Türkiye'nin farklı kentlerinden Karadeniz'e açılan balıkçı tekneleri fırtına engeline takıldı. Balıkçılar denize açılamadı ve teknelerini Sinop limanına demirlemek zorunda kaldı. Balıkçılar, Sinop iskelesinde hava şartlarının av için uygun olmasını bekliyor.

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SİNOP (İHA)


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