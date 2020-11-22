Balıkçılara fırtına engeli

Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kötü hava koşulları, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Türkiye'nin farklı kentlerinden Karadeniz'e açılan balıkçı tekneleri fırtına engeline takıldı. Balıkçılar denize açılamadı ve teknelerini Sinop limanına demirlemek zorunda kaldı. Balıkçılar, Sinop iskelesinde hava şartlarının av için uygun olmasını bekliyor.

SİNOP (İHA)







