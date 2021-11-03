Balıkçılara müsilaj desteği açıklaması! Bakan duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik desteğin sağlanması konusunda da gereken tüm çalışmaları tamamladık. Marmara’da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu. Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon lira destekleme ödemesini bu hafta yapacağız." dedi.