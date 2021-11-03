Ekonomi Balıkçılara müsilaj desteği açıklaması! Bakan duyurdu

Balıkçılara müsilaj desteği açıklaması! Bakan duyurdu

Ekonomi

Balıkçılara müsilaj desteği açıklaması! Bakan duyurdu

'Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik desteğin sağlanması konusunda da gereken tüm çalışmaları tamamladık. ' diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon lira destekleme ödemesini bu hafta yapacağız.' ifadelerini kullandı.

03 Kasım 2021, Çarşamba 15:42 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik desteğin sağlanması konusunda da gereken tüm çalışmaları tamamladık. Marmara’da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu. Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon lira destekleme ödemesini bu hafta yapacağız." dedi.

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