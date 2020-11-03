Ekonomi Balıkçılara torik sürprizi: 500 liradan satıldı

Balıkçılara torik sürprizi: 500 liradan satıldı

Ekonomi

Balıkçılara torik sürprizi: 500 liradan satıldı

Sinop'ta balıkçıların ağına ortalama 5 kilogram ağırlığında torik balığı takıldı. Torik tezgâha konulmadan 500 liradan satıldı.

03 Kasım 2020, Salı 19:25 Son Güncelleme:
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Sinop'tan denize açılan Karadenizli balıkçılar, limana ortalama 5 kilogram ağırlığındaki toriklerle döndü. Balıkçı çetin Tuncer, ”Torik balıkları biraz olsun yüzümüzü güldürdü. Bugün ağımıza iki tane beşer kilo ağırlığında torik takıldı. Torik tezgâha konulmadan anında satıldı" dedi.

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SİNOP (İHA)


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