Balıkçılara torik sürprizi: 500 liradan satıldı
Sinop'ta balıkçıların ağına ortalama 5 kilogram ağırlığında torik balığı takıldı. Torik tezgâha konulmadan 500 liradan satıldı.
03 Kasım 2020, Salı 19:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sinop'tan denize açılan Karadenizli balıkçılar, limana ortalama 5 kilogram ağırlığındaki toriklerle döndü. Balıkçı çetin Tuncer, ”Torik balıkları biraz olsun yüzümüzü güldürdü. Bugün ağımıza iki tane beşer kilo ağırlığında torik takıldı. Torik tezgâha konulmadan anında satıldı" dedi.
SİNOP (İHA)
BUNLARI DA OKUYUN