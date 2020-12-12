Türkiye Balıkçıların ağlarına takılan cisim ilgi odağı oldu

Balıkçıların ağlarına takılan cisim ilgi odağı oldu

Türkiye

Balıkçıların ağlarına takılan cisim ilgi odağı oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, balıkçıların ağlarına takılan ve deniz mayınlarını taşımakta kullandığı tahmin edilen cisim ilgi odağı oldu.

12 Aralık 2020, Cumartesi 18:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bodrum Yarımadası açıklarında avlanan balıkçılar, topladıkları ağlarına büyük bir cismin takıldığını fark etti. Yaklaşık 200 kilogramlık cismi güverteye çıkartan balıkçılar, kısa süreli tedirginlik yaşadı. Balıkçılar, 1. Dünya Savaşı’ndan kaldığı ve mayın taşımakta kullanıldığı tahmin edilen demir cismin tehlikesiz olduğunu fark edince rahatladı. Torba Balıkçı Barınağı’na getirilen cisim, görenlerin ilgisini çekti. Demir cisim, Sahil Güvenlik ekiplerince incelenmek üzere götürüldü.

Günün önemli manşetleri için tıkla

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Sivasspor’un yaşadığı olay
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Tekno yılbaşı
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Aman ha...
Rauf Tamer
Murat Çelik
Mehmet Hoca dinleniyor
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Avrupa Birliği olmadan olmaz
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Bugünkü dersimiz ırkçılık!
Şirin Sever
Banu Şen
12 yıl önceki o kareye nasıl döndük?
Banu Şen
Erkut Can
Çin aşısı geliyor ama...
Erkut Can
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi