Türkiye Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı kararı

Türkiye

Balıkesir merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 42 gözaltı kararı

Balıkesir merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

13 Eylül 2021, Pazartesi 10:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 42 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince zanlıların yakalanması için Balıkesir'in yanı sıra Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 52 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin, birer üsteğmen, teğmen, uzman çavuş ve uzman onbaşı ile 6 astsubay olmak üzere 10'unun halen görevde bulunduğu, 29'unun emekli ya da eski askeri okul öğrencisi olduğu, 3'ünün ise örgüt bünyesinde "mahrem imamlık" yaptığı öğrenildi.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
AB içinde çıban: Viktor Orban
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Türkiye'nin verisi emin ellerde
Murat Gülderen
Murat Çelik
O mitingde Prof. Şenol olsaydı?
Murat Çelik
Banu Şen
Başkent'ten yükselen lale diyarı: Sincan
Banu Şen
Hakan Çelik
Bursa otomotiv fabrikası stratejik rolde olacak
Hakan Çelik
Şirin Sever
Her yerde maske var, yerlerde maskeler…
Şirin Sever
Erkut Can
Dünya yıldızları Türkiye’ye koştu
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Thodex skandalında yeni gelişme! Sınırları aştı