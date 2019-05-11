Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Balıkesir il merkezinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay yine Balıkesir merkezde, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 müzahir kurum çalışanı Gönen'de, hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli müzahir kurum çalışanı Balıkesir il merkezinde yakalanarak, Balıkesir Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü' faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında da yurt dışındayken örgütün propagandasını yaptığı belirlenen akademisyen Balıkesir'de yakalandı.

İHA