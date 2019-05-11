  • Haberler
  • Gündem
  • Balıkesir merkezli FETÖ ve PKK/KCK operasyonu: 5 kişi yakalandı

Balıkesir merkezli FETÖ ve PKK/KCK operasyonu: 5 kişi yakalandı

Balıkesir polisi FETÖ/PDY ve PKK/KCK operasyonlarına devam ediyor. Polis aranan 5 kişiyi yakaladı.

11 Mayıs 2019, Cumartesi 13:52
A A
Balıkesir merkezli FETÖ ve PKK/KCK operasyonu: 5 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay Balıkesir il merkezinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli astsubay yine Balıkesir merkezde, Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 müzahir kurum çalışanı Gönen'de, hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli müzahir kurum çalışanı Balıkesir il merkezinde yakalanarak, Balıkesir Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü' faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında da yurt dışındayken örgütün propagandasını yaptığı belirlenen akademisyen Balıkesir'de yakalandı.

İHA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.