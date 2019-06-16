Balıkesir-Sındırgı Karayolu'nda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'den Sındırgı istikametine giden 45 F 2083 plakalı araç, kara yolunun 32 Evler mevkiinde aniden önüne çıktığını iddia ettiği 10 ZC 178 plakalı araca vurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meydana gelen kazada 45 F 2083 plakalı araçta bulunan Halime Yavuz, Semra Yavuz, Betül Yavuz ve Ahmet Öz ile 10 ZC 178 plakalı araçta bulunan İbrahim Gündüz ve Fatma Gündüz yaralandı.

Kazada yaralanan İbrahim ve Fatma Gündüz'ün ağır yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. Yaralılar Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR (İHA)