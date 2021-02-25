Balıkesir, Teknokent ile cazibe merkezi olacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörü ve Balıkesir Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlter Kuş, küresel rekabetin hızla arttığı, insanlığın istek ve taleplerinin çok hızlı değiştiği günümüzde, bilim ve teknolojiye sahip olup, inovasyon yapmanın ülkeler için kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldiğine dikkat çekti. Teknoloji üretme kabiliyeti gelişmiş firmaların az bulunduğu Balıkesir'de bu oluşumları başlatmak ve hızlı büyümelerini sağlamak için Balıkesir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin (TGB) önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Kuş, "Balıkesir Teknokent Eylül 2019'da faaliyete girdi. Balıkesir ve çevresine hizmet vermeyi hedefleyen BAÜNTEK'in ortaklık yapısında ise; Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası, Balıkesir Sanayi Odası, Burhaniye Ticaret Odası, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi, Bandırma Ticaret Borsası yer alıyor" dedi.

HER TÜRLÜ ALTYAPI HAZIR

Prof. Dr. İlter Kuş, teknokentin fiziki ve teknik özellikleri hakkında şu bilgileri verdi: "11 bin 908 metrekare parsel alanı üzerinde 8 bin 333 metrekaresi kapalı alana sahip binamızda, 69 adet kiralanabilir ofis, ön kuluçka ve kuluçka merkezleri, tam donanımlı toplantı/seminer salonu, fuaye/sergi salonu, kafeterya, oyun odaları, kapalı ve açık otoparklar, sosyal alanlar, sığınak odaları, firmaların ortak kullanımına açık mutfaklar ve çeşitli katlarda teraslar bulunuyor. Fiber altyapısı, merkezi vrv otomasyosyon sistemi ile ıstma/soğutma, her kat için ayrı 80kVa kesintisiz güç kaynağı, 3 adet yedeklemeli 275 kVa jeneratör, 4 adet asasör (engelli, yük ve yolcu), personel takip sistemi, 80 tonluk yangın suyu depoları, yangın algılayıcı ve söndürme sistemleri, deprem algılama sistemleri ve 7/24 kamera güvenlik sistemi bulunuyor."

ÜNİVERSİTE-KENT İŞ BİRLİĞİ

Ekim 2019'da proje kabülüne başlayan Balıkesir Teknokent'in, üniversite ve kentle bütünleşmesini sağlamak için tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kuş, amaçlarının Teknokent’in önemini şehirle paylaşmak ve farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Teknokent'in; üniversitenin, Balıkesir'in ve Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını ve kenti bir çekim merkezi haline getireceğini vurgulayan Kuş, şunları söyledi: "İstihdamın artırılması ve öğrencilerimizin Ar-Ge personeli olarak istihdam edilmesi için iş dünyası ile iş birliği yapıyoruz. Teknokent’in kümeleme hedefleri arasında yer alan sağlık teknolojileri, tarım teknolojileri ve imalat sanayi sektöründeki Ar-Ge projeleri sonucu elde edilen prototiplerin, seri üretimine yönelik olarak yatırım yapılmasını teşvik ederek, orta ve yüksek teknolojiye dayalı girişimcilik kültürünün oluşmasına katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerimiz de devam ediyor."

TARIM MAKİNELERİ VE ENERJİ

AR-GE'nin tüm sektörlerde gerekli olduğunu hatırladan Kuş, "Kent için en odaklanılacak alanları olarak, Balıkesir’in güçlü tarafları olan tarım makineleri ile yenilenebilir enerjide kümelenme faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Üniversitemizin ortak olduğu ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde yürütülen, nihai hedefleri üniversitemiz bünyesinde yenilenebilir enerji sektörüne yönelik tekniker ve mühendis yetiştirilmesi için eğitim merkezi kurulumu olan, biri tamamlanmış ve ikincisi devam eden AB projeleri mevcut. Bu projeler neticesinde, kurulumu tamamlanacak yenilenebilir enerji eğitim merkezinin, sektör firmalarının teknokentimize ilgisini artıracak ve kümelenmesine katkı sağlayacak bir faktör olduğunu değerlendiriyorum" ifadesini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Balıkesir Teknokent'in, sadece bina/ofis sağlayan bir yapı değil, teknolojinin gelişmesi, pazarlanması, sahaya sunulması gibi tüm aşamalarda girişimcilere destek verdiğini belirten İlter Kuş, "Teknokent iş fikirlerinin olgunlaşması ve doğru yola ilerlemesi anlamında gerekli yönlendirmeleri yapan bir mekanizma olduğu için yerli ve milli ürün üretme ve geliştirme anlamında çok önemli bir yere sahip. İleride patent, lisans sayısı ve bunlara bağlı ticari buluşların birçoğunda Balıkesir Teknokent’in imzası olacak. Firmalarımızın başarıları arttıkça ülkenin AR-GE kapasitesine sağladıkları katkı da artacaktır.

Balıkesir’i marka şehir yapma konusunda Balıkesir Teknokent’in sağlayacağı katkı yadsınamaz. Bilginin teknolojiye dönüşmesi, istihdamın artması, Balıkesir’in bölgedeki ve ülkedeki cazibe merkezi olması için önemli unsurlar haline gelecektir. Teknokent geliştikçe Balıkesir sanayisinin ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücü artacaktır. Burada geliştirilecek yüksek teknolojili, yüksek katma değerli ürünler ile Balıkesir’in AR-GE ve inovasyon alanında da çıtasını yükseltmeyi hedefliyoruz. Balıkesir Teknokent'i bu anlamda kent için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyorum" açıklamasını yaptı.

ÖĞRENCİLER İÇİN ŞANŞ

Balıkesir Teknokent'in Balıkesir Üniversitesi yerleşkesinde yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Kuş, şöyle devam etti: "Üniversitemizin Teknokent’te faaliyet gösteren firmalarla bir arada olması sonucunda ortaya çıkan yeni fikirlerde araştırma imkanı, sanayi ile daha etkin iş birliği sağlanması, öğrencilere ve mezunlarımıza istihdam sağlanması ve firmalarla iş birliği sayesinde uygulamaya yönelik bir eğitim ortamının oluşturulması imkanı ortaya çıkıyor. Öğretim elemanlarımız, yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile üniversite yönetim kurulundan alacakları izin ile Teknokent’te şirket kurabiliyor, kurulu bir şirkete ortak olabiliyor ya da görev alabiliyor. Öğrencilerimizin buradaki firmalarda staj yapma imkanı var. Böylece girişimcilik ekosistemiyle erken tanışma fırsatı yakalayacaklar. Teorik bilgilerini pratiğe dökecekler ve kendilerini geliştirebilecekler. Balıkesir Teknokent Ön Kuluçka Merkezi 'Buluş'ta, öğrencilerimizin girişimcilik ruhu desteklenirken, sağlanan ofis ve mentorlük hizmetleriyle birer girişimci adayı olarak iş fikirlerini hayata geçirme fırsatı bulmaları sağlanıyor. Savunma sanayi için zırh geliştiren öğrenci grubumuz, Teknofest 2021'de yarışmaya katılmak üzere 'İnsansız Su Altı Sistemi' geliştiren öğrenci gruplarımız çalışmalarına devam ediyor. Akademisyen firmalarına ofis kiralamada yüzde 25, öğrenci firmalarına ise yüzde 50 indirim de sağlıyoruz."