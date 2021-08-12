Balıkesir Üniversitesi 10 öğretim elemanı alacak
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
12 Ağustos 2021, Perşembe 15:38 Son Güncelleme:
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Balıkesir Üniversitesi akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.