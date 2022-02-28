Türkiye Balıkesir Üniversitesi 15 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Balıkesir Üniversitesi 15 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Türkiye

Balıkesir Üniversitesi 15 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü 15 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

28 Şubat 2022, Pazartesi 15:48 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2.maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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