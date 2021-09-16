Türkiye Balıkesir Üniversitesi 18 Öğretim Elemanı alacak

Balıkesir Üniversitesi 18 Öğretim Elemanı alacak

Türkiye

Balıkesir Üniversitesi 18 Öğretim Elemanı alacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü 18 Öğretim Elemanı alacağını duyurdu.

16 Eylül 2021, Perşembe 17:10 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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