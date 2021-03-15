Türkiye Balıkesir Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak

Balıkesir Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak

Türkiye

Balıkesir Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak

Balıkesir Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

15 Mart 2021, Pazartesi 16:46 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Balıkesir Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak. Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 31 adet sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

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