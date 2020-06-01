Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'nün açtığı ilana göre üniversite bünyesinde çalıştırılmak üzere 4 öğretim görevlisi alınacak. 4 öğretim görevlisinin çalışacağı alanlar ise şöyle:

Bilgisayar Tek. Böl. Bilgisayar Programcılığı Pr., Tıbbi Hizmetler ve Tek. Bölümü İlk ve Acil Yardım Pr., Gıda İşleme Bölümü Süt ve Ürünleri Tek. Pr., Gıda İşleme Bölümü Süt ve Ürünleri Tek. Pr.

29 Mayıs'ta başlayan başvurular 12 Haziran'da sona erecek. Başvurular şahsen posta ve posta yoluyla yapılabilecek. Adaylar en az 1 kontenjana başvuru yapabilecek.

Alımın genel ve özel şartları ise ilan detayında belirtildi.