Türkiye Balıkesir Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak! İşte personel alımının detayları

Balıkesir Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak! İşte personel alımının detayları

Türkiye

Balıkesir Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak! İşte personel alımının detayları

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 4 öğretim görevlisi alınacağı açıklandı. 29 Mayıs'ta başlayan başvurular 2 hafta sürecek. Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi alımlarının detayları şöyle.

01 Haziran 2020, Pazartesi 18:39 Son Güncelleme:
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Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü'nün açtığı ilana göre üniversite bünyesinde çalıştırılmak üzere 4 öğretim görevlisi alınacak. 4 öğretim görevlisinin çalışacağı alanlar ise şöyle:

Bilgisayar Tek. Böl. Bilgisayar Programcılığı Pr., Tıbbi Hizmetler ve Tek. Bölümü İlk ve Acil Yardım Pr., Gıda İşleme Bölümü Süt ve Ürünleri Tek. Pr., Gıda İşleme Bölümü Süt ve Ürünleri Tek. Pr.

29 Mayıs'ta başlayan başvurular 12 Haziran'da sona erecek. Başvurular şahsen posta ve posta yoluyla yapılabilecek. Adaylar en az 1 kontenjana başvuru yapabilecek.

Alımın genel ve özel şartları ise ilan detayında belirtildi.

Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi alımının detayları için tıklayın.

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