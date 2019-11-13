Balıkesir Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Balıkesir Üniversitesi rektörlüğü, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü için ders verecek öğretim görevlisi alıyor. Başvuru yapacak adayların ALES’den en az 70 alması ve Ebelik lisans mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği alanında yüksek lisans yapmış olması gerekiyor.

Başvuruda istenen 11 belgenin tamamının eksiksiz teslim edilmesi isteniyor.





Adaylar son başvuru tarihi mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilecekler. Süresi içinde yapılamayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacak. Postadaki gecikmeler de dikkate alınmayacak.





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