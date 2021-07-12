Türkiye Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 16:19 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru ve Atanma/Yeniden Atanma Kriterlerini (http://www.balikesir.edu.tr adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığı’nın Mevzuat alt başlığından ulaşılabilir) sağlamaları, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır" açıklaması yapıldı.

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