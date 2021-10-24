Türkiye Balıkesir’de 18 araç çarpıştı

Balıkesir’de 18 araç çarpıştı

Türkiye

Balıkesir’de 18 araç çarpıştı

Balıkesir’de 18 aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

24 Ekim 2021, Pazar 00:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Balıkesir-Bursa Kara Yolu 15. kilometresi Yeniköy mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 AGD 046 plakalı salça yüklü tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakındaki hastanelere götürüldü. Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürüyor. Ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
“Bütün gezilerin bilgisini genel başkana veririm”
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Elçiye zeval
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Gelecek meşru zeminde şekillenecek
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Banu Şen
Uygarlığın doğduğu şehir: Şanlıurfa
Banu Şen
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Tortumlu’nun ailesine telefonda başsağlığı diledi