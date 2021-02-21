Türkiye Balıkesir'de 8 ev koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Balıkesir'de 8 ev koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Türkiye

Balıkesir'de 8 ev koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir mahalledeki bazı evlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

21 Şubat 2021, Pazar 20:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kırsal Kalebayır Mahallesi'nde 8 evde yaşayan kişilerden bazılarının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Bu adreslerde temaslı kişilerin de bulunduğu duyurulan açıklamada, salgının yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu evlerde karantina başlatıldığı ifade edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ise karantina kuralları doğrultusunda denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

AA

İlgili Haberler
21 Şubat korona tablosu: İşte son vaka sayısıVaka sayısı en çok düşen illerden! Bingöl'ün 1 Mart'ta normalleşmesi bekleniyor


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Akrabanın hayırlısı!
Şirin Sever
Rauf Tamer
İki soru...
Rauf Tamer
Erkut Can
Almaya gittik ama kader böyleymiş
Erkut Can
Hakan Çelik
Ruhban Okulu bu yıl açılabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Oturduğunuz yerden uzayı keşfedin
Murat Gülderen
Murat Çelik
PKK'nın elinde başka kimler var?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Putin’i korkutan muhalif: Alaksey Navalni
Oral Çalışlar
Banu Şen
Ne nazar ne başka bir şey. Başımıza gelenlerin sebebi iklim değişikliği
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 21 Şubat korona tablosu: İşte son vaka sayısı