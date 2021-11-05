Türkiye Balıkesir'de arazide bulundu, harekete geçildi

Balıkesir'de arazide bulundu, harekete geçildi

Türkiye

Balıkesir'de arazide bulundu, harekete geçildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir vatandaş tarafından arazide bitkin halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba, Kazdağları Milli Park Şefliği tarafından Bandırma Kuşcenneti Milli Park Şefliğine getirilerek tedavisinin ardından doğaya kavuşturuldu.

05 Kasım 2021, Cuma 10:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kuşcenneti Milli Park Şefi Kader Güleç, "Şefliğimize gelen kızıl akbabanın tedavi ve bakımı, Milli Park Veterinerimiz Ayşegül Coşkun Akpulat tarafından gerçekleştirildi. Artık, göçüne kaldığı yerden devam etmesi için doğaya bırakacağız." dedi.

Kuşcenneti Milli Park Veterineri Ayşegül Coşkun Akpulat da akbabanın gerekli destekleyici bakım ve tedavisinin yapıldığını anlatarak, "Şimdi de daha fazla insan faktörüne maruz kalmadan doğaya kavuşturuyoruz." diye konuştu.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Karantina günlükleri - 2
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet ve tencere…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yer ile yeksan
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye Washington’dan F-16’ları alabilecek mi?
Hakan Çelik
Şirin Sever
Metin Akpınar ile muhabbet
Şirin Sever
Murat Gülderen
Kayıp hayvanınızı bulma rehberi
Murat Gülderen
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB'den ara tatil açıklaması! Öğretmenler okula gidecek mi? Milli Eğitim Bakanı duyurdu