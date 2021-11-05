Balıkesir'de arazide bulundu, harekete geçildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir vatandaş tarafından arazide bitkin halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba, Kazdağları Milli Park Şefliği tarafından Bandırma Kuşcenneti Milli Park Şefliğine getirilerek tedavisinin ardından doğaya kavuşturuldu.
05 Kasım 2021, Cuma 10:16 Son Güncelleme:
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Kuşcenneti Milli Park Şefi Kader Güleç, "Şefliğimize gelen kızıl akbabanın tedavi ve bakımı, Milli Park Veterinerimiz Ayşegül Coşkun Akpulat tarafından gerçekleştirildi. Artık, göçüne kaldığı yerden devam etmesi için doğaya bırakacağız." dedi.
Kuşcenneti Milli Park Veterineri Ayşegül Coşkun Akpulat da akbabanın gerekli destekleyici bakım ve tedavisinin yapıldığını anlatarak, "Şimdi de daha fazla insan faktörüne maruz kalmadan doğaya kavuşturuyoruz." diye konuştu.
AA
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