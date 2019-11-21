Saat 15.15'te merkez üssü Bigadiç olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

Bu depremden yaklaşık 12 dakika sonra Balıkesir bir kez daha sallandı.

Merkez üssü Sındırgı olan depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklandı. Kandilli yaptığı açıklamada depremin derinliğinin ise 11 kilometre olduğunu duyurdu.