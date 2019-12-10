Balıkesir’de art arda depremler sürüyor

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23:24'te aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Peş peşe meydana gelen depremler sonrası özellikle Balıkesir'de yaşayan vatandaşlar Balıkesir’de okullar tatil mi? sorusunun yanıtını arıyor.

Balıkesir’de okullar tatil mi?

Velilerin ve öğrencilerin merak ettiği konu hakkında henüz bir resmi açıklama gelmedi. Vatandaşlar, özellikle Balıkesir Valiliği tarafından açıklanması beklenen duyuruyu merak ediyor.

Depremler sürüyor

İlki 10 Aralık saat 23:24'te meydana gelen depremin ardından Balıkesir'de depremler sürmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nin ineternet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 16.15 sıralarında Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.