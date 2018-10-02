Altınova Mahallesi'nde jandarma tarafından yapılan istihbarat çalışması sonucu Bergama Açık Cezaevi'nden firar ettiği tespit edilen ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması Adet Gereği Açıkta Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından arama kaydı bulunan E.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

İHA