Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince operasyon yapıldı. Yapılan Operasyonda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli Bandırma ilçesinde, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 1 şüpheli astsubay il merkezinde yakalandı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, işlemlerin devam öğrenildi.

İHA