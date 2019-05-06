Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca terör örgütlerine yönelik olarak yapılan istihbarî çalışmalar sonucunda, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan G.K. Kepsut ilçesi İhsaniye mahallesinde ve N.K.da Karesi ilçesi Beyköy mahallesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

AA