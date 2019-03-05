Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 57 gözaltı

Balıkesir'de, FETÖ/PDY için yeniden yapılanma çalışmalarında bulundukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 63 kişiden 57'si, polis ekiplerince gözaltına alındı.

05 Mart 2019, Salı 23:21
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Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 57 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'aktif yapılanma'da sözde sorumlu düzeyinde faaliyet yürüten örgüt üyesinin kendi el yazısıyla hazırladığı isim listelerini ele geçirdi.

'Himmet' ve 'sohbet grupları' olarak değerlendirilen iki listede isimleri yazılı kişilerin, Balıkesir'in bazı ilçelerine göre sınıflandırıldığı, tamamına yakınının FETÖ/PDY soruşturmalarından kaydının bulunduğu ve birçoğunun esnaf olduğu belirlendi.

57 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda 63 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince bu sabah başlatılan operasyonda, şüphelilerden 57'si, gözaltına alındı. Diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

KAYNAK: DHA

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