FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli komutanı teknik takibe aldı.

16 Temmuz 2019 tarihinde yapılan operasyonda Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları değerlendirilen yarbay ve astsubay Edremit ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan 2 komutandan astsubay tutuklanırken, yarbay serbest bırakıldı.

Valilikçe yapılan açıklamada FETÖ/PDY ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

İHA