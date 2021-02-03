İvrindi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, kırsal Ayaklı ve Çatalan mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu bildirilen açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulanacağı ifade edildi.

AA











