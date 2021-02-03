Balıkesir'de iki mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki iki mahallede, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
03 Şubat 2021, Çarşamba 21:30 Son Güncelleme:
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İvrindi Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, kırsal Ayaklı ve Çatalan mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Bölgede temaslı kişilerin de bulunduğu bildirilen açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla bugünden itibaren mahallelerde karantina tedbirleri uygulanacağı ifade edildi.
AA