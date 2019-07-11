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Balıkesir’de işçi servisi TIR'a çarptı! 18 kişi yaralandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün TIR'a çarpması sonucu 18 kişi yaralandı

11 Temmuz 2019, Perşembe 13:20 Son Güncelleme:
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Balıkesir’de işçi servisi TIR'a çarptı! 18 kişi yaralandı

Basri Demir'in kullandığı midibüs, ilçe merkezinin Balıkesir yönünden girişindeki Korozman kavşağı mevkisinde Yahya Golenzlimdasti’nin kullandığı İran plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada yaralanan midibüs sürücüsü ile aynı araçtaki 17 kişi, sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Midibüsteki yolcuların, beyaz et işleme tesisinde çalışan işçiler olduğu öğrenildi.

AA-İHA

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