Balıkesir’de işçi servisi TIR'a çarptı! 18 kişi yaralandı
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün TIR'a çarpması sonucu 18 kişi yaralandı
Basri Demir'in kullandığı midibüs, ilçe merkezinin Balıkesir yönünden girişindeki Korozman kavşağı mevkisinde Yahya Golenzlimdasti’nin kullandığı İran plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Kazada yaralanan midibüs sürücüsü ile aynı araçtaki 17 kişi, sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Midibüsteki yolcuların, beyaz et işleme tesisinde çalışan işçiler olduğu öğrenildi.
AA-İHA