Türkiye Balıkesir'de kaçak içki operasyonu! 21 kişi gözaltında

Balıkesir'de kaçak içki operasyonu! 21 kişi gözaltında

Türkiye

Balıkesir'de kaçak içki operasyonu! 21 kişi gözaltında

Balıkesir'de yılbaşı öncesi jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirilirken 21 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

22 Aralık 2021, Çarşamba 17:21 Son Güncelleme:
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olası ölüm ve zehirlenmelere karşı yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonlarını artırdı. 

Sahte içki imal ve ticareti ile kaçak içki satışına yönelik istihbarat çalışmaları sonucu Edremit, Burhaniye, Sındırgı, Susurluk ve Manyas ilçelerinde baskınlar düzenlendi. 

Kaçak içki ticareti yapan 21 kişi ve 31 adres tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 21 kişi, gözaltına alınırken, 3 bin 160 litre kaçak içkiye ise el koyuldu. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR, (DHA)

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