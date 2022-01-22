Türkiye Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul ve çevresinde de hissedildi

Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul ve çevresinde de hissedildi

Türkiye

Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul ve çevresinde de hissedildi

İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre Ayvacık'ta 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

22 Ocak 2022, Cumartesi 22:39 Son Güncelleme:
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Balıkesir'in Ayvacık-Dursunbey merkez üssü olmak üzere 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 22:31'de gerçekleşen sarsıntı, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.


AFAD 4,7 OLARAK AÇIKLADI

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 22.31’de merkez üssü Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İstanbul, Kütahya, Bursa ve çevre illerde de hissedildi. Deprem başta Dursunbey olmak üzere Balıkesir merkezi ve ilçelerde korkuya sebep oldu.


VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından paylaşımda bulundu:

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Balıkesir Dursunbey merkezli AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." mesajını paylaştı.


BAKAN SOYLU: OLUMSUZ DURUM BULUNMUYOR

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendilerine intikal eden bir olumsuzluk olmadığını duyurdu.

Bakan açıklamasında, "Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesirimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.


BALIKESİR BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL YILMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Merkez üssü #Balıkesir #Dursunbey olan ve çevre illerde de hissedilen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Temennimiz can ve mal kaybı olmaması. Olası acil durumlara karşı teyakkuzdayız. " Allah memleketimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.



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