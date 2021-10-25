Balıkesir'de korkutan yangın!
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına vatandaşların ihbarı üzerine ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.
25 Ekim 2021, Pazartesi 09:19 Son Güncelleme:
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Ege ve Güney Marmara'nın incisi Balıkesir'de korkutan yangın haberi geldi! Edremit ilçesine bağlı Dereli mevkisindeki ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir yangın başladı.
İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Alevlere 3 helikopterle havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozerle karadan müdahale ediliyor.
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