Türkiye Balıkesir'de korkutan yangın!

Balıkesir'de korkutan yangın!

Türkiye

Balıkesir'de korkutan yangın!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına vatandaşların ihbarı üzerine ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

25 Ekim 2021, Pazartesi 09:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ege ve Güney Marmara'nın incisi Balıkesir'de korkutan yangın haberi geldi! Edremit ilçesine bağlı Dereli mevkisindeki ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir yangın başladı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.



Alevlere 3 helikopterle havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozerle karadan müdahale ediliyor.

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Doğanın cömert davrandığı sanayi ve kültür kenti: Denizli
Banu Şen
Hakan Çelik
Bukalemun gibi otomobil
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Sözün kısası
Rauf Tamer
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Gelecek meşru zeminde şekillenecek
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tacizci sert kayaya çarptı! Alt geçitte iğrenç olay! Karşısındaki avukat çıkınca...