Türkiye Balıkesir’de lodos faciası! Kordon çöktü

Balıkesir’de lodos faciası! Kordon çöktü

Türkiye

Balıkesir’de lodos faciası! Kordon çöktü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaklaşık 2 haftadır etkili olan lodos fırtınası sebebiyle Akçay kordonunun bir kısmı çöktü. Kordonun çöken kısmı yetkililer tarafından emniyet şeridine alındı.

14 Aralık 2021, Salı 18:43 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi'ndeki kordun yaklaşık 2 haftadır şiddetli lodos sebebiyle oluşan dev dalgalara maruz kaldı.

Bir süre önce yeni düzenlemesi yapılan kordonda çökme meydana geldi. Dalgaların vurduğu bölgede meydana gelen hasar için tespit çalışmaları başladı. Yetkililer çökme olan bölgeyi emniyet şeridi ile çevirdi. Tamirat çalışmalarına en kısa sürede başlanacağı öğrenildi.

BALIKESİR (İHA)

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