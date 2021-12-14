Balıkesir’de lodos faciası! Kordon çöktü

Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi'ndeki kordun yaklaşık 2 haftadır şiddetli lodos sebebiyle oluşan dev dalgalara maruz kaldı.

Bir süre önce yeni düzenlemesi yapılan kordonda çökme meydana geldi. Dalgaların vurduğu bölgede meydana gelen hasar için tespit çalışmaları başladı. Yetkililer çökme olan bölgeyi emniyet şeridi ile çevirdi. Tamirat çalışmalarına en kısa sürede başlanacağı öğrenildi.

BALIKESİR (İHA)



