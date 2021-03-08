Türkiye Balıkesir'de mutasyonlu virüs il geneline yayıldı

Balıkesir'de mutasyonlu virüs il geneline yayıldı

Türkiye

Balıkesir'de mutasyonlu virüs il geneline yayıldı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, il genelinde mutasyonlu vaka sayısının hızla arttığını ifade ederek, 'Bildiğiniz gibi son dönemde neredeyse bütün ilçelerimizde vaka sayıları tekrar yükseliyor ve hastalığın bu seyri maalesef durmuyor. Siz değerli vatandaşlarımızdan anlayış ve destek bekliyoruz. Kurallara tam olarak uyalım, hepimiz kendi tedbirimizi alarak ilimizi sağlıklı günlere taşıyalım' dedi.

08 Mart 2021, Pazartesi 11:02 Son Güncelleme:
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Balıkesir’in normale dönebilmesi için herkesin tedbirlere uyması gerektiğini belirten Vali Şıldak, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Covid-19 salgınından kurtulabilmemiz için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi mevcut tedbirleri en iyi şekilde uygulayarak bunu başarabiliriz. Bildiğiniz gibi son dönemde neredeyse bütün ilçelerimizde vaka sayıları tekrar yükseliyor ve hastalığın bu seyri maalesef durmuyor. Yayılan virüsün mutasyonlu olduğunu, daha fazla bulaşıcılık özelliği taşıdığını da belirtmek istiyorum. Balıkesir’de yeni normalleşme döneminin daha erken başlayabilmesi için bütün kurumlarımızın desteğiyle yoğun şekilde denetim uyguluyoruz. Siz değerli vatandaşlarımızdan da anlayış ve destek bekliyoruz. Kurallara tam olarak uyalım, hepimiz kendi tedbirimizi alarak ilimizi sağlıklı günlere taşıyalım"

Balıkesir, mutasyonlu virüsün ilk görüldüğü iller arasında yer almıştı.

DHA

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