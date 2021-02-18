Balıkesir'de cumartesi gününden itibaren devam eden kar, son 83 yılın rekor düzeyine ulaştı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla son günlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini, oluşan kar kalınlığının Balıkesir’de rekor düzeyde olduğunu belirtti.

Vali Şıldak paylaşımında, "Meteoroloji Müdürlüğümüzün verilerine göre, ilimizde Cumartesi gününden itibaren devam eden yoğun kar yağışı sonucunda Balıkesir merkezinde son 83 yılın en fazla kar yüksekliği değerine ulaşılmıştır. 17 Şubat Çarşamba günü kar yüksekliği 41 santim olarak ölçülmüştür. Bu rakam tüm zamanların rekoru olup, eski rekor 32 santimetre olarak 14 Şubat 2004 tarihine aittir" ifadelerine yer verdi.

Yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altıeylül, Balya, Dursunbey, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde, yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi. İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinden yapılan açıklamalarda, kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildiği, eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Kar yağışı sonrası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız, resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında, yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

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DHA / AA