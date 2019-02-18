Balıkesir’de tarihi eser operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri Şamlı’da tarihi eser operasyonu düzenledi

18 Şubat 2019, Pazartesi 00:56
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Balıkesir’de tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Jandarma Komutanlığı'na gelen bir istihbaratta Şamlı ilçesinde ikamet eden M.D.’nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden M.D.’nin Şamlı mahallesinde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet Lahit Kapağı ve 1 adet Sütun Başı ele geçirildi.

HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Bu olayla ilgili olarak M.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen tarihi eserlere Balıkesir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konuldu.

(İHA)

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