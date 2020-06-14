Türkiye Balıkesir'de tatil yolunda kaza! Aynı aileden 6 kişi can verdi

Balıkesir'de tatil yolunda kaza! Aynı aileden 6 kişi can verdi

Türkiye

Balıkesir'de tatil yolunda kaza! Aynı aileden 6 kişi can verdi

Balıkesir'in Kepsut ilçesi yakınlarında bir araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti. Ailenin Balıkesir'in körfez bölgesine tatile gitmek için yola çıktığı ortaya çıktı.

14 Haziran 2020, Pazar 15:19 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre; Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıkan 43 HP 003 plakalı araç, Balıkesir'in Kepsut ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarptı.

Kazada araç hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma timi sevk edildi. Kazada Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64), Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), Elif Nur Şirinoğlu (38), İsmail Ediz Şirinoğlu (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) hayatını kaybetti.

 Arabadaki ailede Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu'nun oğlu, kızı ve kızının çocukları ile birlikte Balıkesir'in körfez bölgesine tatile gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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