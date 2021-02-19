Türkiye Balıkesir’de yüz yüze eğitim 5 ilçede ertelendi

Balıkesir’de yüz yüze eğitim 5 ilçede ertelendi

Türkiye

Balıkesir’de yüz yüze eğitim 5 ilçede ertelendi

Balıkesir´de kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle, 5 ilçede yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi.

19 Şubat 2021, Cuma 00:32 Son Güncelleme:
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Balıkesir il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü başlaması gereken yüz yüze eğitim, kar yağışı nedeniyle il genelinde bir gün ertelenmişti. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda 12 ilçedeki eğitim kurumlarında verilen ara 18 Şubat Perşembe gününe kadar sürdü. Bugün yapılan açıklamada ise, kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle Altıeylül, Balya, Dursunbey, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde yüz yüze eğitime bir gün daha ara verildi.

5 ilçenin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılan açıklamada, "Kar yağışı sonrası yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle tüm ilkokullar ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında, buralardaki tüm bağımsız, resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında, yüz yüze eğitime başlama faaliyetinin 1 gün daha ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

DHA

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