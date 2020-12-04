Futbol Balıkesirspor'da vaka sayısı 19'a ulaştı, ligde 2 maç ertelendi

Balıkesirspor'da vaka sayısı 19'a ulaştı, ligde 2 maç ertelendi

Futbol

Balıkesirspor'da vaka sayısı 19'a ulaştı, ligde 2 maç ertelendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 5 futbolcu ile 6 personelin daha COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla Samsunspor ve İstanbulspor maçları ertelendi.

04 Aralık 2020, Cuma 12:13 Son Güncelleme:
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline COVID-19 testi yapıldı. 

Açıklamada, sonuçlanan testlerde 5 futbolcu ile 6 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

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Kırmızı-beyazlı ekipte COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 19'u futbolcu ve 11'i personel olmak üzere 30'a yükseldi.

Açıklamada, "Bu sebeple, yarın sahamızda oynayacağımız Yılport Samsunspor ve 8 Aralık Salı günü deplasmanda oynayacağımız İstanbulspor A.Ş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi yer aldı. 


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