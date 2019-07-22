Balina eğitmenlerinden itiraf: Korkunç acı çekiyorlar

İngiliz basınına konuşan balina eğitmenleri John Hargrove ve Jeffrey Ventre, görkemli akvaryum şovlarının arkasındaki korkunç gerçekleri anlattı.

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUZ"

Balinaları eğitmek için uyuşturucu ilaçlar kullandıklarını ve onları aç bıraktıklarını belirten Hargrove ve Ventre; “Yaptıklarımızın vicdan azabını çekiyoruz” dedi. Eğitmenler, esaret altındaki balinaların çektikleri işkenceler nedeniyle ülser gibi hastalıklara yakalandıklarını ve korkunç acılar çektiklerini söyledi.

‘UNUTAMIYORUM’

Ventre, “17 yıl bu işi yaptım. Gördüklerimi unutamıyorum. Onların bir havuzda mutlu olması mümkün değil” diye konuştu. Hargrove ise “Balinaları her şeyden çok seviyorum. Artık onların koşullarının iyileştirilmesi için çalışarak içimi rahatlatmaya çalışıyorum” dedi.

50 BALİNA KARAYA VURDU

İzlanda'nın batısındaki Snaefellsnes burnunda 50 ölü balina bulundu. ‘Pilot balina’ların neden ve ne zaman karaya vurduğu anlaşılamadı. Uzmanlar, gelgit etkisiyle karanın içinde görüntülenen balinaların karaya vurmasının ender rastlanan bir olay olmadığını ancak 50 balinanın oldukça yüksek bir sayı olduğunu belirtti. Balinaların toplu olarak zehirlenmiş olabilecekleri kaydedildi.