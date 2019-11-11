Soğuk havaların başlamasıyla birlikte besinlerimize dikkat ederek sağlığımızı koruyabilir. Balkabağı içerdiği vitaminlerle bunu mümkün kılıyor. Hem bağışıklığımızı güçlendirirken hemde cildimizi güzelleştirebiliyor. Balkabağının faydaları nelerdir sorusunun cevabı haberimizde.

Balkabağı nedir?

Geniş, uzun yapraklı bir bitkidir. Büyük sert, üzeri pürüzlü, basık küre şeklinde iç kısmı turuncu olan meyvelere sahiptir. Yerde yetişen bir bitki olmasının yanında meyveleri yüksek oranda lif içerir ve içerisinde çok sayıda balkabağı çekirdeği barındırır. Balkabağının faydaları arasında en etkili olan içeriğinde yer alan beta karotendir, beta karoten en etkili antioksidan kaynağıdır. Bol lifli bir meyve olmasının yanı sıra bol miktarda; Kalsiyum, sodyum, fosfor, potasyum ve demir bulundurur.

⦁ Turuncu antioksidan.

Alerjik reaksiyonların önlenmesine yardımcı oluyor. Astım, alerji gibi hastalıkların temelinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi yer alırken, antioksidan kapasitesi yüksek vitamin ve mineraller önem kazanıyor.

⦁ Ciltteki kuruluğu gideriyor.

Yapılan araştırmalarda yarım su bardağı balkabağı suyu vücudun günlük ihtiyacı olan A vitamininin 2 katından fazlasını karşılıyor. Kolajen maddesinin üretimini artırarak cildin daha parlak ve genç görünümünü destekler. Özellikle kadınların kış aylarında daha sık karşılaştığı cilt kuruluğu problemi için fayda sağlar.

⦁ Bebekler için çok faydalı bir mama.

Posadan oldukça zengin bir kaynak olduğundan püresi veya çorbası uzun süre tok kalmanızı sağlarken; bağırsak tembelliği yaşayan kişilerde bağırsakların yeniden hareket kazanmasına yardımcı oluyor. Özellikle bebeklerde kabızlık şikayeti olduğu 6-8’inci aydan itibaren püre ya da çorba olarak tüketilebileceği gibi yulaf ilavesi ile posadan daha zengin hale getirilebilir.

⦁ Kilo vermeye yardımcı oluyor.

Bağırsak tembelliğini engelleyerek kabızlık gibi rahatsızlığı engeller. Kilo vermek için ideal bir besin kaynağıdır. Ara öğünlerde püre haline getirilip tarçınla beraber tüketildiğinde metabolizmanın çalışmasını artar.

⦁ A ve E vitamini içeriği yüksektir.

İçerdiği yüksel oranda A ve E vitamini sayesinde göz sağlığı, hücre ve deri yenilenmesinde önemli bir yer taşır.

⦁ Kanserle savaşır.

Hem Alfa hem de beta karoten miktarı birçok sebzeden daha fazla balkabağında mevcuttur. Karoten içeriği yüksek besinlerle beslenmenin kanserle savaşmada önemli rolü bulunur.

⦁ Mikroplardan korur.

Bal kabağı antioksidan vitamin ve minerallerden oldukça zengin olduğundan vücudu bakteri, virüs ve mikroplardan koruyarak mevsim geçişlerinde ve dondurucu kış günlerinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı oluyor.

⦁ Kemik ve kas dokularını iyileştirir.

Kemik ve kas dokularını iyileştirerek hasar sırasında iyileşme hızını artırır. Kalsiyum bakımından yüksek bir miktara sahip oluğundan ideal bir besindir.

Balkabağını tüketmeden önce dikkat etmemiz gerekenler.

- Vitamin ve mineral değerlerini kaybetmemesi ve daha faydalı olabilmesi için tüketeceğiniz zaman kabuklarını soymanız daha faydalı olacaktır.

- Tüketilmeden önce de çok fazla ve uzun süreli ısıya maruz bırakmayın. Fırında veya buharda kısa sürelerde pişirin. Bu şekilde vitamin ve mineral kayıpları en az seviyeye indirilebiliyor.

- Tatlısını yaparken, sağlığa zararı kesin olarak kanıtlanmış rafine şekerden kaçının. Onun yerine pekmez ya da bal kullanarak tatlandırabilirsiniz.

- Bal ve pekmezi, balkabağını pişirdikten sonra üzerine ilave etmeniz daha sağlıklı.

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