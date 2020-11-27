Gelinim Mutfakta balkabaklı baklava tarifi
Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün balkabaklı baklava yapıldı. Gelinlerin kıyasıya mücadele ettiği balkabaklı baklava tarifi evde yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için balkabaklı baklava tarifi arıyor ya da balkabaklı baklava nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Balkabaklı baklava yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
27 Kasım 2020, Cuma 15:08 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz balkabaklı baklava tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için balkabaklı baklava tarifi arıyor ya da balkabaklı baklava nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Balkabaklı baklava yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Balkabaklı baklava tarifi
Balkabaklı baklava malzemeleri
- 12 yaprak baklava yufkası
- 1 su bardağı eritilmiş tereyağı
İç harcı için
- 1 kg soyulmuş balkabağı
- 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi
- 1 çay bardağı toz şeker
- 2 tatlı kaşığı tarçın
- 1 tatlı kaşığı vanilya
- Un
Şerbet için
- 3 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su
- Yarım limonun suyu
Balkabaklı baklava yapılışı
Şeker ve suyu tencereye alın. Su kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyip tencereyi ocaktan alın. Balkabağını rendeleyip 2 saat süzgeçte bekletin. Elinizle tekrar sıkarak suyunu süzün. Balkabağını büyük bir kaba alın. Ceviz, tarçın, vanilya ve 1 çay bardağı şekeri ekleyip karıştırın. 6 yufkayı aralarına eritilmiş tereyağı sürerek fırın tepsisine dizin. En üstteki yufkaya da tereyağı sürün. Biraz un serpip balkabaklı harcı üzerine yayın. Kalan 6 yufkayı da aralarına tereyağı sürerek harcın üzerine dizin. Son yufkanın üzerine tereyağı sürün. Keskin bir bıçakla keserek dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilık şerbeti sıcak baklavanın üzerine gezdirerek dökün. Soğumaya bırakın.