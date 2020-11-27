Gelinim Mutfakta balkabaklı baklava tarifi

Tadını çok seveceğiniz balkabaklı baklava tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için balkabaklı baklava tarifi arıyor ya da balkabaklı baklava nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Balkabaklı baklava yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Balkabaklı baklava tarifi

Balkabaklı baklava malzemeleri

12 yaprak baklava yufkası

1 su bardağı eritilmiş tereyağı

İç harcı için

1 kg soyulmuş balkabağı

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

1 çay bardağı toz şeker

2 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı vanilya

Un

Şerbet için

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Balkabaklı baklava yapılışı

Şeker ve suyu tencereye alın. Su kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyip tencereyi ocaktan alın. Balkabağını rendeleyip 2 saat süzgeçte bekletin. Elinizle tekrar sıkarak suyunu süzün. Balkabağını büyük bir kaba alın. Ceviz, tarçın, vanilya ve 1 çay bardağı şekeri ekleyip karıştırın. 6 yufkayı aralarına eritilmiş tereyağı sürerek fırın tepsisine dizin. En üstteki yufkaya da tereyağı sürün. Biraz un serpip balkabaklı harcı üzerine yayın. Kalan 6 yufkayı da aralarına tereyağı sürerek harcın üzerine dizin. Son yufkanın üzerine tereyağı sürün. Keskin bir bıçakla keserek dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilık şerbeti sıcak baklavanın üzerine gezdirerek dökün. Soğumaya bırakın.



