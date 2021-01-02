Balkabaklı kış çorbası tarifi: Balkabaklı kış çorbası nasıl yapılır?

Balkabaklı kış çorbası tarifi tam bir şifa deposu. Sevdiklerinize rahatlıkla hazırlayabileceğiniz balkabaklı kış çorbası tarifi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çobanoğlu, Balkabağı hakkında da bazı bilgiler verdi. "Beta karoten, C vitamini, potasyum ve antioksidanlardan zengin olan balkabağı, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudu kansere karşı koruyucu etki gösteriyor. A vitamini içeriği ile göz sağlığını korumada da etkili. 100 gramı bir yetişkinin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 35’ini karşılıyor. Diyet lifi içeriği ile kolesterol düşürmeye yardımcı olurken bağırsak sağlığını da koruyor. Ancak potasyum içeriğinin yüksek olması böbrek hastaları için, karbonhidrat oranının da yüksek olması diyabet hastaları için risk olabilir, bu grup hastaların dikkatli tüketmesi gerekiyor" uyarısını yapan Çobanoğlu'nun çorba tarifi...

Balkabaklı kış çorbası tarifi

Balkabaklı kış çorbası malzemeleri

2 kalın dilim balkabağı

1 adet havuç

1 adet kuru soğan

Sarımsak

2 yemek kaşığı tam buğday unu

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 litre su

Tatlı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı köri

2-3 çay kaşığı zencefil

Tuz

Yarım su bardağı yarım yağlı süt

Balkabaklı kış çorbası yapılışı

Unla yağı kavurup iri doğradığınız soğanı da ekleyin. Biraz daha kavurup suyu ilave edin ve karıştırın. Sonra doğranmış balkabaklarını, havucu, rendelenmiş sarımsak ve baharatları ekleyip malzemeler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Piştikten sonra el blender'ı ile ezin. Ilınınca sütü karıştırarak ilave edip tekrar ocakta ısıtın ve çorbanız hazır.