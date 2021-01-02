Balkabaklı kış çorbası tarifi: Balkabaklı kış çorbası nasıl yapılır?
Balkabağının faydaları saymakla bitmiyor. Bu kadar faydalı bir sebzeyi çorba olarak tüketmek isterseniz Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çobanoğlu, balkabaklı kış çorbası nasıl yapılır merak edenlere enfes bir tarif verdi. Balkabaklı kış çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...
02 Ocak 2021, Cumartesi 17:10 Son Güncelleme:
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Balkabaklı kış çorbası tarifi tam bir şifa deposu. Sevdiklerinize rahatlıkla hazırlayabileceğiniz balkabaklı kış çorbası tarifi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çobanoğlu, Balkabağı hakkında da bazı bilgiler verdi. "Beta karoten, C vitamini, potasyum ve antioksidanlardan zengin olan balkabağı, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudu kansere karşı koruyucu etki gösteriyor. A vitamini içeriği ile göz sağlığını korumada da etkili. 100 gramı bir yetişkinin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 35’ini karşılıyor. Diyet lifi içeriği ile kolesterol düşürmeye yardımcı olurken bağırsak sağlığını da koruyor. Ancak potasyum içeriğinin yüksek olması böbrek hastaları için, karbonhidrat oranının da yüksek olması diyabet hastaları için risk olabilir, bu grup hastaların dikkatli tüketmesi gerekiyor" uyarısını yapan Çobanoğlu'nun çorba tarifi...
Balkabaklı kış çorbası tarifi
Balkabaklı kış çorbası malzemeleri
- 2 kalın dilim balkabağı
- 1 adet havuç
- 1 adet kuru soğan
- Sarımsak
- 2 yemek kaşığı tam buğday unu
- 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 litre su
- Tatlı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı köri
- 2-3 çay kaşığı zencefil
- Tuz
- Yarım su bardağı yarım yağlı süt
Balkabaklı kış çorbası yapılışı
Unla yağı kavurup iri doğradığınız soğanı da ekleyin. Biraz daha kavurup suyu ilave edin ve karıştırın. Sonra doğranmış balkabaklarını, havucu, rendelenmiş sarımsak ve baharatları ekleyip malzemeler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin. Piştikten sonra el blender'ı ile ezin. Ilınınca sütü karıştırarak ilave edip tekrar ocakta ısıtın ve çorbanız hazır.