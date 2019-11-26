Balkanlar sallanmaya devam ediyor

Avrupa'da en büyüğü 6.4 olan deprem fırtınası yaşandı, artçıların büyüklüğü bile 5.4, 5.3 ve 5.1'i buldu. Yedi kişinin öldüğü felakette yaralı sayısı en az 300. Bir şiddetli deprem de Bosna'da meydana geldi. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 75 km güneyinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 10 kilometre altında gerçekleşti

Gece yarısı saat 03.54’de meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 6,4 olarak açıklandı. Depremin hissedilmesiyle çığlıklar yükseldi, insanlar panikle evlerinden dışarı kaçmaya başladı. Aynı anda elektrikler de kesildi. Arnavutluk'ta yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü, ülkenin batısındaki Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıktaydı.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, 6.4'lük deprem Arnavutluk'un yanı sıra Sırbistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ, Bosna Hersek, Yunanistan, Hırvatistan ve İtalya'da hissedildi. Yalnızca Arnavutluk değil tüm bölgeyi sallayan depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı da kaydedildi. Aynı noktada gerçekleşen en büyük artçı depremler saat 03.59'da 5.1, saat 04.03'te 5.3 ve 07.08'de ise 5.4 oldu.

Depremle birlikte çok sayıda bina yerle bir oldu. Uluslararası haber ajansları, çok sayıda enkaza dönmüş binanın fotoğraflarını servis ediyor. Amerikan Associated Press (AP), Arnavutluk genelinde depremin en çok Durres kenti ile kuzeydeki Thumane köyünü etkilediğini bildiriyor.

Bazı şehirlerde okullar tatil edildi

Depremde can kaybı yediye çıktı, yaralı sayısı ise 300'ü geçiyor. Dıraç, Leş ve Tiran'da deprem nedeniyle okullar tatil edildi.

Misafirleri arasında 20 Türkün de bulunduğu otel çöktü, oteldekilerin tümü enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Ülke genelindeki kurtarma çalışmalarına sivil ekiplerin yanı sıra ordu birlikleri de katılıyor. Depremin hissedildiği komşu ülke Kosova, Arnavutluk'a kurtarma ekibi gönderiyor.





Milliyet