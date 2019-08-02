Balkanlar turuna çıkmıştı... Acı haberi geldi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde diyaliz uzmanı olarak görev yapan doktor Kurtuluş Mengü (55), Balkanlar turu kapsamında gittiği Saraybosna’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Doktor Kurtuluş Mengü, eşi emekli hemşire Türkan Mengü ile birlikte çıktıkları Balkanlar turu kapsamında Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya gitti.
Saraybosna’da kaldığı otelde fenalaşan Mengü, geçirdiği kalp krizi sonunda hayatını kaybetti.
1 çocuk babası Mengü’nün ölüm haberi Lüleburgaz’da büyük üzüntü yarattı.
DHA