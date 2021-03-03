Evlerde huzur köşesi yaratmanın en güzel yolu balkonu çiçeklerle donatmaktan geçiyor. Balkona çiçek almak basit bir işlem olsa da uzun süre yaşamasını sağlamak bilgi ve tecrübe gerektirebiliyor. Peki, balkon çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Balkon çiçeği hikayesi nedir? Balkon çiçekleri hakkında merak edilenler.

BALKON ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Saksı ve toprak seçimi gibi detayların yanı sıra yetiştireceğiniz bitkilerin sevdiği şartları sunmak da oldukça önemli. Örneğin güneş ışığını sevmeyen bir bitki aldıysanız ve balkonunuz çok güneş alıyorsa bu durumda bakımına ne kadar özen gösterirseniz gösterin, bitkiyi sağlıklı bir şekilde yetiştirme konusunda başarıya ulaşamayabilirsiniz. Bu nedenle bitkilerin tanımak ve bu doğrultuda seçim yapmak gerekiyor.

BALKON ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Balkonda yetişen birçok çiçek türü vardır ve hepsinin ayrı özellikleri vardır. Balkonda baktığınız çiçeğin cinsine göre özelliklerini araştırmanız daha doğru olacaktır.



