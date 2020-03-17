Spor Balkona çıkıp bağıran Cesc Fabregas'a komşusundan küfürlü tepki

Balkona çıkıp bağıran Cesc Fabregas'a komşusundan küfürlü tepki

Spor

Balkona çıkıp bağıran Cesc Fabregas'a komşusundan küfürlü tepki

Monaco'da forma giyen İspanyol yıldız Cesc Fabregas, evinin balkonundan 'Günaydın komşularım' diye bağırınca komşularından birinin tepkisi çekti. Günü aymayan komşularından biri, Fabregas'a küfürle karşılık verdi.

17 Mart 2020, Salı 16:27 Son Güncelleme:
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Fransa'da yaşayan Cesc Fabregas, koronavirüs paniğinin yaşandığı bu günlerde evinin balkonundan komşularına pozitif bir mesaj vermek istedi. Sabahın erken saatinde avazı çıktığı kadar 'Günaydın komşularım' diye bağıran Fabregas, beklediği kadar olumlu bir tepki alamadı. Öfkeli bir komşu, Fabregas'a 'F... you' diye bağırarak karşılık verdi. Küfür karşısında biraz şaşırdığı görülen Fabregas, 'Yes, yes...' diyerek zaman kazanmaya çalışsa da dayanamadı ve 'F... you too' şeklinde küfürlü bir cevap gönderdi. Fabregas bu ilginç anları Twitter hesabından paylaşarak "Karantinanın 4. günü ve insanların sinirleri şimdiden gerilmeye başladı" notunu düştü.

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