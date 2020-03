Fransa'da yaşayan Cesc Fabregas, koronavirüs paniğinin yaşandığı bu günlerde evinin balkonundan komşularına pozitif bir mesaj vermek istedi. Sabahın erken saatinde avazı çıktığı kadar 'Günaydın komşularım' diye bağıran Fabregas, beklediği kadar olumlu bir tepki alamadı. Öfkeli bir komşu, Fabregas'a 'F... you' diye bağırarak karşılık verdi. Küfür karşısında biraz şaşırdığı görülen Fabregas, 'Yes, yes...' diyerek zaman kazanmaya çalışsa da dayanamadı ve 'F... you too' şeklinde küfürlü bir cevap gönderdi. Fabregas bu ilginç anları Twitter hesabından paylaşarak "Karantinanın 4. günü ve insanların sinirleri şimdiden gerilmeye başladı" notunu düştü.

