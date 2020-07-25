Balkonda bahçede tersine işler

Baş döndüren güzeller

Doğada bazı çiçekler var ki baş aşağı açıyorlar. Güzellikleriyle de baş döndürüyorlar. Ters lale, küpe çiçeği, ağlayan kalpler, meleklerin borazanı, müge çiçeği bunların Türkiye’de yaygın olanlarından bazıları. Ters lale, ağlayan gelin çiçeği olarak da biliniyor.

Cezası 60 bin lira

Soğuk iklimleri seven ters lale, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yetişen, baharın müjdecisi sayılan endemik bir tür. Koparmanın cezası 60 bin lira. Ege ve Akdeniz’de yetişen türünün adı Karya ters lalesi.

Uzaktan sevmek aşkların en güzeli

Meleklerin borazanına gelince, o bir tür küçük ağaç. Donmaya karşı hassas. Ya uygun iklimli bir bahçeye dikilmeli ya da büyükçe bir saksıya dikilip hava soğuduğunda korunaklı mekana alınmalı. Meleklerin borazanıyla ilgili unutulmaması gereken zehirli bir güzel oluşu. Onu dokunmadan, uzaktan sevmelisiniz.

Baharatlar tepenizden baksın

Yine tersten devam edelim. Baş aşağı asılmış saksılara reyhan, fesleğen, nane, biberiye gibi baharatlar ekip mutfak balkonunun tavanına asabilirsiniz. Hem üretmenin hem de taze baharat tüketmenin tadını çıkarabilirsiniz. Bu iş için özel üretilmiş saksılardan satın alabileceğiniz gibi, kendiniz de uygun kaplar yapabilirsiniz. Ters saksılarda baharat gibi domates, biber de yetiştirebilirsiniz. “Neden ters?” derseniz, sebebi basit.

Öncelikle şehir hayatında sık karşılaşılan yer sorununu aşmak için. Üstelik bahçe yerine ters saksıda ürün yetiştirmek, yabani ot ve böcek derdini ortadan kaldırıyor. Amerika’daki araştırmalar aynı tür domatesin ters ekilmişinde verimin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Nedenini de bitki sulandığında, suyun saksıda tamamen dağılması ve domateslerin kendilerini uzayda gibi serbest hissetmesiyle açıklıyorlar. Köklerin çok fazla ışık ve ısı alması da verimi artırıyor.

Horona bayılan çiçek

Küpe çiçeği en iyi Karadeniz’de yetişiyor. Bu çiçek kuru olmayan, rüzgarlı, yarı gölgelik mekanları seviyor. Karadeniz’i sevmesinin nedeni, oranın rüzgarlarıyla horon tepebilmesi olmalı. Kanayan kalpler tohumla, müge çiçeği soğanla yetişiyor. Mügenin çiçekleri yarı gölgede daha uzun süre dökülmeden kalıyor.