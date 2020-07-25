Balkonda bahçede tersine işler
Yok yok... Yazar tersinden kalkmadı. Sadece size, olumsuz anlamlı ters kelimesinin güzelliklerinden bahsetmek niyetinde. Ters açan çiçeklerin baş döndüren güzelliği, ters saksılarda baharat, domates yetiştirmenin kolaylığı bu yazının konusu. Halime Çelikel / halime.celikel@posta.com.tr
25 Temmuz 2020, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Baş döndüren güzeller
Doğada bazı çiçekler var ki baş aşağı açıyorlar. Güzellikleriyle de baş döndürüyorlar. Ters lale, küpe çiçeği, ağlayan kalpler, meleklerin borazanı, müge çiçeği bunların Türkiye’de yaygın olanlarından bazıları. Ters lale, ağlayan gelin çiçeği olarak da biliniyor.
Cezası 60 bin lira
Soğuk iklimleri seven ters lale, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yetişen, baharın müjdecisi sayılan endemik bir tür. Koparmanın cezası 60 bin lira. Ege ve Akdeniz’de yetişen türünün adı Karya ters lalesi.
Uzaktan sevmek aşkların en güzeli
Meleklerin borazanına gelince, o bir tür küçük ağaç. Donmaya karşı hassas. Ya uygun iklimli bir bahçeye dikilmeli ya da büyükçe bir saksıya dikilip hava soğuduğunda korunaklı mekana alınmalı. Meleklerin borazanıyla ilgili unutulmaması gereken zehirli bir güzel oluşu. Onu dokunmadan, uzaktan sevmelisiniz.
Baharatlar tepenizden baksın
Yine tersten devam edelim. Baş aşağı asılmış saksılara reyhan, fesleğen, nane, biberiye gibi baharatlar ekip mutfak balkonunun tavanına asabilirsiniz. Hem üretmenin hem de taze baharat tüketmenin tadını çıkarabilirsiniz. Bu iş için özel üretilmiş saksılardan satın alabileceğiniz gibi, kendiniz de uygun kaplar yapabilirsiniz. Ters saksılarda baharat gibi domates, biber de yetiştirebilirsiniz. “Neden ters?” derseniz, sebebi basit.
Öncelikle şehir hayatında sık karşılaşılan yer sorununu aşmak için. Üstelik bahçe yerine ters saksıda ürün yetiştirmek, yabani ot ve böcek derdini ortadan kaldırıyor. Amerika’daki araştırmalar aynı tür domatesin ters ekilmişinde verimin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Nedenini de bitki sulandığında, suyun saksıda tamamen dağılması ve domateslerin kendilerini uzayda gibi serbest hissetmesiyle açıklıyorlar. Köklerin çok fazla ışık ve ısı alması da verimi artırıyor.
Horona bayılan çiçek
Küpe çiçeği en iyi Karadeniz’de yetişiyor. Bu çiçek kuru olmayan, rüzgarlı, yarı gölgelik mekanları seviyor. Karadeniz’i sevmesinin nedeni, oranın rüzgarlarıyla horon tepebilmesi olmalı. Kanayan kalpler tohumla, müge çiçeği soğanla yetişiyor. Mügenin çiçekleri yarı gölgede daha uzun süre dökülmeden kalıyor.