Balkondan balkona ateş ettiler

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

29 Mayıs 2019, Çarşamba 01:08
A A
Balkondan balkona ateş ettiler

Abdullgaffar Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi'nde akraba olan iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

AV TÜFEĞİ VE TABANCAYLA ÇATIŞTILAR

Karşılıklı apartmanlarda oturan gruptakiler, evlerinin balkonuna çıkarak birbirlerine av tüfeği ve tabancayla ateş açtı.

Kavgada Vahap C (22) ile Mesut Ç (32) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

AA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...