Türkiye Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Deniz yaşam savaşını kaybetti!

Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Deniz yaşam savaşını kaybetti!

Türkiye

Balkondan düşen 1,5 yaşındaki Deniz yaşam savaşını kaybetti!

Antalya’da, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşmesiyle ağır yaralanan Deniz Bakır (1,5) 4 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

16 Kasım 2021, Salı 14:26 Son Güncelleme:
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Olay, 12 Kasım'da Kemer ilçesinde meydana geldi. Bakır ailesinin en küçük çocuğu Deniz, 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Balkon demirlerini aşan Deniz, dengesini kaybederek, zemine düştü. Gürültü üzerine balkona çıkan aile, Deniz'i aşağıda görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Deniz'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Antalya'ya sevk edilip, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Deniz, dün akşam hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Deniz'in cenazesi, işlemlerin ardından yakınları tarafından alındı.

Deniz Bakır, Kemer'de toprağa verilecek.

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